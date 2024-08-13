Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що Трамп лише повторив усі свої минулі фрази та ще раз довів, що має поверхневе розуміння російсько-української війни. Він знову звинуватив Джо Байдена та продовжує нормалізувати диктаторів.

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Усе зводиться до однієї фрази

Політолог розповів, що Маск сам чітко заявив, що хоче потрапити в адміністрацію Трампа. Для нього експрезидент США є локомотивом для подальшого руху у власних амбіціях, які лежать не лише у бізнесовій площині. Трамп же зараз зацікавлений у майданчику для додаткового піару.

Хоча, якщо подивитись це інтерв'ю, то нічого нового, від слова зовсім, не почули. Ніякого серйозного резонансу для американських медіа або виборців, чогось екстравагантного, цікавого не прозвучало. Усе зводиться до однієї фрази – ні про що,

– зауважив Саакян.

Тема України та війни з Росією

За словами політолога, Трамп мав би сказати щось нове не так про Україну, як щось для американських виборців. Українська тематика не є ключовою для його позиціювання, вона є токсичною, адже Трамп не може зайняти жорстку позицію.

Йому весь час потрібно оминати велике "поле мін". У випадку, якщо він скаже щось конкретне скаже, цим скористається штаб Камали Гарріс. Вона, в свою чергу, теж нічого конкретного щодо України не говорить,

– зазначив Саакян.

Щодо російсько-української війни, то Трамп звинуватив Байдена у тому, що він говорив про членство України в НАТО. Начебто це викликало у Владіміра Путіна агресію, а за часів його президентства такого не було.

Це є приклад перекладання відповідальності та примітивного, поверхневого розуміння війни Росії проти України та мотивації, яка стоїть за цим. Трамп намагається для виборців зіграти на простих конструкціях.

Також він говорить, що непогано ладнав з Путіним та Кім Чен Ином, говорив про це в тональності сили. Начебто він нав'язував свою волю Путіну, а насправді це пасаж про те, що він може знаходити спільну мову з диктаторами. Те, що вони диктатори – Трамп стидливо опускає та нормалізує їх,

– пояснив політолог.