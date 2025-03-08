Единственное, что понятно точно – Дональд Трамп будет действовать в своих интересах, которые уже понемногу ломают планы Кремля. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что геополитика сейчас меняется быстрыми темпами.

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Подыгрывает ли Трамп Путину

Несмотря на все негативные заявления Трампа по Украине и войне, президент США "спутал карты" Кремля. По словам политолога, мнение о том, что он подыгрывает российскому диктатору не до конца правдива.

Трамп подыгрывает своей позиции, своему видению мира и изменению геополитического ландшафта. Предусмотрена ли роль России в этом? Да, поэтому Трамп имеет свой план, но до конца его никто не понимает,

– сказал он.

На фоне действий Трампа Европа активизировала свои оборонительные усилия и имеет шанс стать субъектом в геополитике. Как раз таки это, по мнению Буряченко, и испортило планы России, которая этого не ожидала. Стоит отметить также проблемы в российской экономике и критическую потребность в помощи от КНДР и Ирана.

"Думаю, что Россия согласится с условиями Трампа по быстрому перемирию. Однако согласится ли она на миротворцев и гарантии безопасности, которые сделают невозможным повторное нападение? На эти вопросы никто не имеет пока ответа", – отметил политолог.

Заметьте! В то же время политолог Игорь Рейтерович отметил, что Кремль не планирует пойти на уступки Трампа, чем и создал США проблемы. Вероятно, что Трамп скоро будет давить и на Россию, ведь понимает, что "кнут" только против Украины не работает и выглядит бессмысленно.

Буряченко добавил, что геополитические процессы, особенно вопрос переговоров, сейчас очень быстро меняется. Именно поэтому украинцам стоит "держать руку на пульсе" и делать свое – поддерживать армию и быть сплоченными.