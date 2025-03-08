Єдине, що зрозуміло точно – Дональд Трамп буде діяти в своїх інтересах, які вже потроху ламають плани Кремля. Таку думку 24 Каналу висловив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що геополітика зараз змінюється швидкими темпами.

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Чи підіграє Трамп Путіну

Попри усі негативні заяви Трампа щодо України та війни, президент США "сплутав карти" Кремля. За словами політолога, думка про те, що він підіграє російському диктатору не до кінця правдива.

Трамп підіграє своїй позиції, своєму баченню світу та зміні геополітичного ландшафту. Чи передбачена роль Росії у цьому? Так, тому Трамп має свій план, але до кінця його ніхто не розуміє,

– сказав він.

На фоні дій Трампа Європа активізувала свої оборонні зусилля та має шанс стати суб'єктом у геополітиці. Якраз таки це, на думку Буряченка, і зіпсувало плани Росії, яка цього не очікувала. Варто зазначити також проблеми в російській економіці та критичну потребу у допомозі від КНДР та Ірану.

"Думаю, що Росія погодиться з умовами Трампа щодо швидкого перемир'я. Однак чи погодиться вона на миротворців та гарантії безпеки, які унеможливлять повторний напад? На ці питання ніхто не має поки відповіді", – зауважив політолог.

Зауважте! Водночас політолог Ігор Рейтерович зауважив, що Кремль не планує піти на поступки Трампа, чим і створив США проблеми. Ймовірно, що Трамп скоро буде тиснути і на Росію, адже розуміє, що "батіг" лише проти України не працює та виглядає безглуздо.

Буряченко додав, що геополітичні процеси, особливо питання переговорів, зараз дуже швидко змінюється. Саме тому українцям варто "тримати руку на пульсі" та робити своє – підтримувати армію та бути згуртованими.