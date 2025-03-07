Найкращий вплив на очільника Кремля – це запроваджувати потужні санкції. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, додавши, що також важливо при цьому повернути постачання зброї до України.

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Про що свідчить заява Трампа

Поява допису Трампа є симптоматичною та показовою. Він намагався максимально натиснути на Україну, змусити підписати угоду й представити це як особисту перемогу. Але ця історія не спрацювала. Росія не пішла на виконання умов, які озвучили у США.

Ми ж бачимо, що на рівні офіційних заяв Путін не збирається йти на поступки. Вони взагалі дуже нахабно себе поводять. Можливо, Трамп зрозумів, що треба починати грати на дві сторони, бо тиск на Україну виглядає дуже погано й робить його непопулярним в очах багатьох людей,

– зауважив політолог.

Навіть була заява від представників республіканської партії, які попросили його терміново відновити всю військову допомогу для України. Вони сказали, що якщо затримка продовжиться, то постачання буде складно відновити. До того ж це вплине на ситуацію на фронті, а Україна матиме гіршs можливості для початку перемовин.

Можливо, хтось сьогодні першим пробився до Трампа і зміг йому подати цю інформацію. А за її результатами він написав пост,

– сказав Ігор Рейтерович.

Судячи з поведінки президента США, на його заяви мають вплив люди, які з ним перебувають. Він часто робить поспішні висновки, на основі того, що почув. А вже наступного дня виходить з кардинально іншими позиціями.

Чому Трамп змінив свою думку

Це може бути пов'язано з тим, що в нього з'явилося більше інформації, ситуація стабілізувалася, сформувався порядок денний, графік прийому. Можливо, певний результат дає робота його апарату.

Цей пост сам по собі виглядає ледь як не прорив, особливо на фоні всього того, що Трамп робив впродовж останнього тижня,

– підкреслив Ігор Рейтерович.

Тому є сподівання, що очільник США нарешті почав отримувати інформацію й змінить односторонній тиск на Україну, адже тиснути потрібно саме на агресора.