Такое мнение высказала политолог-американист Александра Филипенко в эфире 24 Канала. Она добавила, что сейчас перед американским народом и миром предстает несколько иной Дональд Трамп. При его первом президентском сроке, до инаугурации, он даже не думал об администрации.

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Сейчас ситуация совсем другая – Трамп уже заявил, кого хочет видеть в своей команде своей команде.

Сейчас мы уже обсуждаем вероятного госсекретаря, советника по национальной безопасности, и даже размышляем, кто станет представителем Пентагона. Мы уже видим, что эти люди существуют – есть список лиц, которых Дональд Трамп хотел бы видеть в своей команде. Другой вопрос – пройдут ли они через Конгресс. И кажется, что он учитывает некоторые свои ошибки,

– объяснила Александра Филипенко.

Она добавила, что на внутриполитические должности Трамп преимущественно подбирает людей, которые соглашаются с ним. Однако на внешнеполитические должности у него выбраны классические неоконсерваторы и республиканцы. По мнению американистки, это также свидетельствует о том, что Трамп понимает серьезность ситуации.

Почему Трамп изменился

"Внутри США у него гораздо больше свободы для действий, но во внешней политике нужна осторожность. Это Трамп, который уже знает, что значит быть президентом США, который уже имеет опыт. Он понимает, что, возможно, нужно действовать хитрее, тоньше", – добавила Филипенко.

Она также отметила, что Трамп сейчас понимает пределы своих возможностей, понимает, что Конгресс будет сдерживать его. В отличие от прошлого президентского срока, этот раз он является абсолютным победителем. В прошлый раз Трамп не получил большинства голосов американцев и победил благодаря коллегии выборщиков.

На этот раз он получил и большинство голосов американцев, и победу в коллегии выборщиков. То есть он абсолютный победитель.

"Сейчас он чувствует себя гораздо увереннее, спокойнее и может позволить себе думать о своем президентском наследии. В отличие от предыдущего раза, когда ему нужно было доказывать, что его поддерживают американцы, что за него проголосовали, что это не какая-то ошибка, что результаты выборов настоящие", – объяснила Филипенко.