Таку думку висловила політологиня-американістка Олександра Філіпенко в ефірі 24 Каналу. Вона додала, що нині перед американським народом та світом постає дещо інший Дональд Трамп. За його першого президентського терміну, до інавгурації, він навіть не думав про адміністрацію.

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Нині ситуація зовсім інша – Трамп уже заявив, кого хоче бачити у своїй команді.

Зараз ми вже обговорюємо ймовірного держсекретаря, радника з національної безпеки, і навіть розмірковуємо, хто стане представником Пентагону. Ми вже бачимо, що ці люди існують – є список осіб, яких Дональд Трамп хотів би бачити у своїй команді. Інше питання – чи пройдуть вони через Конгрес. І здається, що він враховує деякі свої помилки,

– пояснила Олександра Філіпенко.

Вона додала, що на внутрішньополітичні посади Трамп переважно підбирає людей, які погоджуються з ним. Однак на зовнішньополітичні посади у нього обрані класичні неоконсерватори та республіканці. На думку американістки, це також свідчить про те, що Трамп розуміє серйозність ситуації.

Чому Трамп змінився

"Усередині США у нього набагато більше свободи для дій, але у зовнішній політиці потрібна обережність. Це Трамп, який уже знає, що означає бути президентом США, який уже має досвід. Він розуміє, що, можливо, потрібно діяти хитріше, тонше", – додала Філіпенко.

Вона також зазначила, що Трамп зараз розуміє межі своїх можливостей, розуміє, що Конгрес буде стримувати його. На відміну від минулого президентського терміну, цього разу він є абсолютним переможцем. Минулого разу Трамп не отримав більшості голосів американців і переміг завдяки колегії виборників.

Цього разу він отримав і більшість голосів американців, і перемогу в колегії виборників. Тобто він абсолютний переможець.

"Зараз він почувається набагато впевненіше, спокійніше і може дозволити собі думати про свою президентську спадщину. На відміну від попереднього разу, коли йому потрібно було доводити, що його підтримують американці, що за нього проголосували, що це не якась помилка, що результати виборів справжні", – пояснила Філіпенко.