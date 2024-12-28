Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін, зазначивши, що з боку Трампа, імовірно, вже було декілька спроб домовитись з Путіним щодо завершення війни. Однак з очільником Кремля неможливо договоритись.

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Путін не зупиниться

Фейгін зауважив, що Путін не бажає ні з ким ні про що домовлятися. Він продовжить воювати і досягати цілей так званої "СВО" шляхом повного захоплення України. Трамп це вже має зрозуміти.

Путін не зупиниться у війні, поки не з'явиться фактор тиску на нього, який буде невідворотним і настільки сильним, що у нього не залишиться іншого виходу. І це має бути воєнний фактор, не політичний,

– наголосив правозахисник.

Якщо виходити з того, що Трамп почув відмову Путіна припинити війну, то у нього залишається 3 варіанти.

По-перше, Трамп наголошував на тому, що той, хто буде перешкоджати миру у війні в Україні, той пошкодує. Якщо це буде робити Україна, вона позбудеться постачання зброї від США. Якщо буде перешкоджати Москва, що зараз і відбувається, то тоді Вашингтон надасть Україні все необхідне і навіть більше, щоб воєнним шляхом досягти миру.

По-друге, Трамп може самоусунутись, сказавши, що він, як миротворець, спробував закінчити війну, але у нього не вийшло. Нехай тепер цим займається Європа, а він перемкне увагу на внутрішньоамериканські справи.

По-третє, і це найнебезпечніший варіант, Трамп може зустрітися з Володимиром Зеленським і навіть приїхати до Києва або це може зробити Кіт Келлог, майбутній спецпредставник по Україні.

Трамп, як припустив Марк Фейгін, може сказати Зеленському, що він гарно до нього ставиться, але Путін не погоджується на мирні переговори, і війну потрібно закінчувати. Україна, мовляв, довго не витримає вести бойові дії, тому вона нібито має уступити, виконавши певну частину умов Росії.

Це дуже неприємний варіант, але він може бути запропонований не тому, що нехтують Україною і бажають її падіння. США пропонуватимуть схитрувати – спочатку погодитись на вимоги Путіна, а потім щось вигадати, щоб їх не виконувати. Якщо це не спрацює, то залишаться тільки перші два варіанти,

– відзначив правозахисник.

Нагадаємо, що голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова висловилась щодо бажання Путіна вести перемовини. На її думку, Путін "не хоче та не буде вести перемовини із Зеленським", і це одразу "ставить хрест" на переговорах. Водночас Кремль прагне насправді закріпити за собою тимчасово окуповані українські території, а також продовжити "терор українців атаками". Також на меті у російської влади є надалі втручатися у вибори в Україні.