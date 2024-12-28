Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин, отметив, что со стороны Трампа, вероятно, уже было несколько попыток прийти к согласию с Путиным о завершении войны. Однако с главой Кремля невозможно договориться.

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Путин не остановится

Фейгин отметил, что Путин не желает ни с кем ни о чем договариваться. Он продолжит воевать и достигать целей так называемой "СВО" путем полного захвата Украины. Трамп это уже должен понять.

Путин не остановится в войне, пока не появится фактор давления на него, который будет неотвратимым и настолько сильным, что у него не останется другого выхода. И это должен быть военный фактор, не политический,

– подчеркнул правозащитник.

Если исходить из того, что Трамп услышал отказ Путина прекратить войну, то у него остается 3 варианта.

Во-первых, Трамп отмечал то, что тот, кто будет препятствовать миру в войне в Украине, тот пожалеет. Если это будет делать Украина, она лишится поставок оружия от США. Если будет препятствовать Москва, что сейчас и происходит, то тогда Вашингтон предоставит Украине все необходимое и даже больше, чтобы военным путем достичь мира.

Во-вторых, Трамп может самоустраниться, сказав, что он, как миротворец, попытался закончить войну, но у него не получилось. Пусть теперь этим занимается Европа, а он переключит внимание на внутриамериканские дела.

В-третьих, и это самый опасный вариант, Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским и даже приехать в Киев или это может сделать Кит Келлог, будущий спецпредставитель по Украине.

Трамп, как предположил Марк Фейгин, может сказать Зеленскому, что он хорошо к нему относится, но Путин не соглашается на мирные переговоры, и войну нужно заканчивать. Украина, мол, долго не выдержит вести боевые действия, поэтому она якобы должна уступить, выполнив определенную часть условий России.

Это очень неприятный вариант, но он может быть предложен не потому, что пренебрегают Украиной и желают ее падения. США будут предлагать схитрить – сначала согласиться на требования Путина, а потом что-то придумать, чтобы их не выполнять. Если это не сработает, то останутся только первые два варианта,

– отметил правозащитник.

Напомним, что глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова высказалась относительно желания Путина вести переговоры. По ее мнению, Путин "не хочет и не будет вести переговоры с Зеленским", и это сразу "ставит крест" на переговорах. В то же время Кремль стремится на самом деле закрепить за собой временно оккупированные украинские территории, а также продолжить "террор украинцев атаками". Также целью российских властей в дальнейшем может стать вмешательство в выборы в Украине.