Политик вообще заявил, что санкции, которые применили против страны-агрессора, привели к образованию квартета дружественных государств: Северная Корея, Иран, Китай и Россия. Подробнее 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.

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Какова политика Трампа

В одном из последних интервью Дональд Трамп заявил, что санкционная политика привела к сближению России и Китая. По мнению Клочко, политик прав. Поскольку санкции позволили Пекину нарастить огромный товарный объем с Москвой. Сумма которого примерно составляет 240 – 280 миллиардов долларов. Впрочем, это не означает, что ограничения необходимо отменять.

Кроме того, Трамп утверждает, что тарифная политика заставит мировые компании вернуться и строить заводы в США. И этот вопрос он ставит первым на повестку дня. Соответственно не стоит говорить о системности действий Трампа. Он очень избирательно подходит к оценке ситуации в Штатах и выстраиванию внешнеполитической и экономической деятельности. Все направлено на протекционизм.

Он говорит, что военная помощь ни Европе, ни Тайваню, ни Украине, никому не будет поступать бесплатно. В общем такой же позиции он придерживался, когда было голосование законопроекта о 61 миллиарде долларов. Эта помощь действительно пока предоставляется не бесплатно, это также надо уточнять,

– отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

На данный момент можно нарисовать только одну "красную линию" относительно политики Трампа: все будет делаться не бесплатно. США будут исходить из позиции, мол, "решайте свои проблемы самостоятельно, мы не будем вмешиваться". Это, по мнению Валерия Клочко, достаточно угрожающе. Такое же он заявляет о Европе, что она за деньги американцев выстроила себе оборону; что Тайвань должен платить за безопасность от Китая и оружие, которое поставляют Штаты.

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В случае победы Трампа на президентских выборах, вероятнее всего, он будет заставлять Украину отказываться от территорий или уступать российским амбициям. То есть Дональд Трамп – это не о системности во внешней геополитике, а внутренний американский вопрос. Идея о том, чтобы сделать Америку могущественной, доминирует в политике. Ожидать чего-то другого не стоит. Инструменты, которыми он этого будет достигать, является вызовом для самих Соединенных Штатов.