Політик взагалі заявив, що санкції, які застосували проти країни-агресорки, призвели до утворення квартету дружніх держав: Північна Корея, Іран, Китай та Росія. Детальніше 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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Якою є політика Трампа

В одному з останніх інтерв'ю Дональд Трамп заявив, що санкційна політика призвела до зближення Росії та Китаю. На думку Клочка, політик правий. Оскільки санкції дозволили Пекіну наростити величезний товарний об'єм з Москвою. Сума якого приблизно складає 240 – 280 мільярдів доларів. Утім, це не означає, що обмеження необхідно скасовувати.

Окрім того, Трамп стверджує, що тарифна політика змусить світові компанії повернутися й будувати заводи у США. І це питання він ставить першим на порядок денний. Відповідно не варто говорити про системність дій Трампа. Він дуже вибірково підходить до оцінки ситуації у Штатах та вибудовування зовнішньополітичної та економічної діяльності. Усе спрямовано на протекціонізм.

Він говорить, що військова допомога ні Європі, ні Тайваню, ні Україні, нікому не буде надходити безкоштовно. Загалом такої ж позиції він притримувався, коли було голосування законопроєкту про 61 мільярд доларів. Ця допомога дійсно поки що надається не безплатно, це також треба уточнювати,

– зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Натепер можна намалювати лише одну "червону лінію" щодо політики Трампа: усе робитиметься не безоплатно. США виходитимуть з позиції, мовляв, "розв'язуйте свої проблеми самостійно, ми не будемо втручатися". Це, на думку Валерія Клочка, досить загрозливо. Таке ж він заявляє про Європу, що вона за гроші американців вибудувала собі оборону; що Тайвань повинен платити за безпеку від Китаю та зброю, яку постачають Штати.

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У разі перемоги Трампа на президентських виборах, найімовірніше, він змушуватиме Україну відмовлятися від територій або поступатися російським амбіціям. Тобто Дональд Трамп – це не про системність у зовнішній геополітиці, а внутрішнє американське питання. Ідея про те, аби зробити Америку могутньою, домінує в політика. Очікувати чогось іншого не варто. Інструменти, якими він цього досягатиме, є викликом для самих Сполучених Штатів.