Керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко сказав 24 Каналу, чого чекати від зустрічі та яка роль Джонсона у російсько-українській війні. Зазначимо, під час діалогу Трамп сказав, що Україна йому небайдужа.

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Про що свідчить зустріч Трампа та Джонсона

Чаленко наголосив, що Борис Джонсон є потужним проукраїнським комунікатором, який показав свою відданість українсько-британським відносинам та загалом підтримці України з огляду на російську агресію.

Це вкотре доводить, що до Трампа потрібно шукати підходи, а саме людей. Таких медіаторів, через яких можна доносити українську позицію.

Візити різних посадовців до Трампа свідчать про те, що у нього ще не зовсім сформоване бачення, як діяти щодо російсько-української війни у разі перемоги на виборах президента США.

Через Бориса Джонсона намагатимемося зробити так, аби Трамп не повністю віддавався у проросійське лоно. Ризики насправді серйозні. Уже бачимо, як у пропагандистських етерах замість фраз "Крим наш" звучить "Трамп наш".

У цій ситуації потрібно зберігати стратегічні відносини зі Сполученими Штатами, й відповідно працювати з обома партіями та обома кандидатами на президентських перегонах,

– наголосив Ігор Чаленко.

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Чи зможе Джонсон підібрати необхідні слова, аби Трамп підтримував Україну

Борис Джонсон – обдарований оратор та публіцист. Він вміє висловлювати свою думку та аргументувати її. Політик може доступно донести Трампу важливість України у системі глобальної безпеки та її оборонну підтримку в майбутньому.

Однак наша держава, за словами голови Центру аналізу та стратегій, не повинна робити стовідсоткову ставку на Джонсона. Потрібний ширший підхід та пошук додаткових комунікаторів з Європи.

Наприклад, президент Польщі Анджей Дуда, який теж є доволі таким прихильником пана Трампа. Це відчувається, тому цей канал можна використовувати,

– зауважив Чаленко.

Імовірно, також Дональд Трамп розуміє, що до нього зараз приїжджають різні політики з огляду на те, що він є найбільш рейтинговим кандидатом. Відповідно європейські посадовці хочуть "зацементувати" можливість впливати на події, якщо Трамп переможе на президентських виборах США.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі із колишнім президентом США Дональдом Трампом у Флориді обговорив свої "мирні ініціативи" щодо завершення війни в Україні.