В частности, стало известно, что Трамп критиковал миллиардера Илона Маска, которого лично назначил главой Департамента правительственной эффективности в своей администрации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Beast.

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Почему Трамп критиковал Маска и как относится к Мишель Обаме

В книге о Дональде Трампе, автором которой является Майкл Волфф, сказано, что, когда Маск прыгал по сцене в черной кепке и обнажил живот на митинге нынешнего президента США в Пенсильвании, Трамп сказал: "Что, черт возьми, не так с этим парнем? И почему ему не подходит рубашка?".

В книге "Все или ничего: как Трамп вернул Америку" Волфф также пишет, что до своего яркого выступления Маск ненавидел напарника Трампа Джей Ди Вэнса.

По словам автора, он "слонялся сам, лишь с тонким слоем помощников или охраны", а тогда Маска спросили, не хочет ли он встретиться с Вэнсом. Однако, он ответил, что не заинтересован во встрече.

Кроме этого, Трамп также высмеивал возраст Руперта Мердока, когда "хвастался", что медиамагнат звонит ему каждый день. Разговаривая со своими друзьями президент США сказал, что 93-летний Мердок не помнит, что звонил ему накануне.

Также автор книги рассказывает, что Трамп думал, что демократическая партия заменит Джо Байдена "Майком" Обамой, вероятно, имея в виду Мишель Обаму, когда президент решил "выйти из гонки" за Белый дом.

Люди называют ее Майк, ты знаешь. Ты знаешь, не так ли? Они думают, что она выглядит довольно мужественно. Те очень большие плечи. Что это? Это то, как люди называют её,

– цитирует слова Трампа Волфф.

В дополнение к этому, Трамп раскритиковал и своих адвокатов. Отметим, что после того, как его обвинили в уголовном деле, которое привело к тому, что он был осужден за 34 уголовных преступления за негласные выплаты порнозвезде Сторми Дэниелс, президент США разозлился на своих адвокатов, которые не смогли ему помочь.

Он также набросился на адвоката Тодда Бланша, который теперь назначен заместителем генерального прокурора и заявил, что не знает, почему платит ему. А также по разным причинам критиковал свою вторую команду.

Однако, в комментарии изданию директор по коммуникациям Белого дома Стивен Ченг сказал, что книга является ложной, а ее автор страдает "тяжелым и изнурительным синдромом Трампа".