По мнению политолога и социолога из Германии Игоря Эйдмана, которое он высказал 24 Каналу, это соглашение имеет для Трампа большое значение, ведь его заключение с Украиной станет большим успехом для него. Кроме того, Россия может предложить США права на месторождения полезных ископаемых на территории оккупированной Украины.

Важно Украинцы или подписывают соглашение о металлах, или "с ними будет много проблем", – Трамп

Трампу нужен символический жест

"Это соглашение не будет иметь прямого действия. В нем говорится о природных ресурсах, которые еще не разработаны, и для того, чтобы их разработать нужны миллиарды долларов и много лет", – подчеркнул политолог.

Однако, по его мнению, эта сделка нужна Трампу для внутреннего пользования и для того, чтобы показать ее своим избирателям. Ему нужны какие-то успехи, он должен что-то захватить.

С Гренландией не получилось, поэтому он пытается получить эфемерные редкоземельные металлы, которые добыть далеко не так просто, как нефть на Ближнем Востоке,

– подчеркнул он.

Более того, если бы это было соглашение о разделе продукции, когда инвестор вкладывает деньги в разработку месторождения, а когда оно уже работает, часть добытой продукции направляется этому инвестору и он ее реализует, в этом, по мнению социолога, не было бы ничего кабального. Это нормальная практика, и, например, Россия так активно разрабатывала вместе с западными, в частности американскими партнерами, шельф вблизи Сахалина и вообще добычу там нефти.

Однако Трампу нужно не это, а определенный символический жест. Если это так, то Владимир Зеленский абсолютно прав в том, что за это нужно больше получить с США. Если бы президент Украины сразу подписал это соглашение, то Трамп его бы перестал уважать, потому что в "искусстве сделки" нужно уметь торговаться. Поэтому сейчас и будет происходить эта торговля,

– сказал Игорь Эйдман.

Он выразил надежду, что Зеленский будет активно торговаться с командой Трампа и получит за подписание этого исправленного и более равноправного соглашения с США реальные гарантии безопасности, поставки оружия и т. д.

Напомним, что Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение по обмену украинских редкоземельных металлов на помощь со стороны США. Украина, по словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка имеет важные условия для подписания этого договора, в частности, это возможность для Киева зарабатывать на добыче полезных ископаемых и гарантии безопасности для него.

В то же время известно, что Украина и США дорабатывают новую версию соглашения о редкоземельных металлах, которая может быть подписана уже 22 февраля. Важную роль в ускорении этого процесса сыграл спецпредставитель Трампа Кит Келлог, который прибыл в Киев 19 февраля и смог завоевать доверие украинского руководства.