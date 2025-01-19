Трамп может изменить конституционный строй США, – Reuters

Посол Германии в США предупредил, что администрация Трампа может лишить правоохранительные органы и СМИ независимости и передать крупным технологическим компаниям "власть соуправления".

Об этом говорится в конфиденциальном документе, который попал в распоряжение Reuters, сообщает 24 Канал.

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Посол Германии о планах Трампа в Белом доме

Документ датирован 14 января и подписан послом Германии в США Андреасом Михаэлисом. Планы Трампа описаны как "максимальная дезорганизация", что приведет к "переосмыслению конституционного строя – максимальной концентрации власти у президента за счет Конгресса и федеральных штатов".

Базовые демократические принципы и система сдержек и противовесов будут в значительной степени подорваны, законодательная власть, правоохранительные органы и средства массовой информации будут лишены своей независимости и использованы как политический инструмент, а крупные технологии получат соуправленческую власть,

– говорится в документе.

Журналисты отметили, что переходная команда Трампа пока не комментировала такие оценки посла.

МИД Германии заявил, что американские избиратели выбрали Трампа на демократических выборах, и ведомство будет "тесно сотрудничать с новой администрацией США в интересах Германии и Европы".

Агентство отмечает, что правительство Олафа Шольца в основном воздерживалось от прямой публичной критики Трампа после выборов. Однако конфиденциальная оценка посла предлагает откровенный взгляд немецкого чиновника.

Кстати, послы не заменяются автоматически с формированием нового правительства, если только смена не считается необходимой по дипломатическим или другим причинам.

В документе посол называет центральным элементом в попытках Трампа продвинуть свою повестку судебную систему, в частности, Верховный суд США. Также отмечается, что несмотря на недавнее решение суда расширить президентские полномочия, "даже самые большие критики предполагают, что это позволит предотвратить худшее".

Андреас Михаэлис убежден, что контроль над Министерством юстиции и ФБР является ключом к достижению Дональдом Трампом его политических и личных целей. В частности, массовые депортации, возмездия врагам и юридической безнаказанности.

Посол отметил, что республиканец имеет широкие юридические возможности для того, чтобы навязать штатам свою повестку дня.

В случае объявления "восстания" и "вторжения" возможно даже военное развертывание внутри страны для полицейской деятельности,

– говорится в документе.

Закон о военном комитете 1878 года запрещает федеральным военным участвовать во внутренних правоохранительных органах, кроме некоторых исключений.

Дипломат также предусматривает "переосмысление" Первой поправки. Утверждает, что Трамп и Маск уже принимают меры против критиков и медиакомпаний, которые не сотрудничают.

Один использует судебные иски, угрожает уголовным преследованием и отзывом лицензии, другой – манипулирует алгоритмами и блокирует аккаунты,

– говорится в документе.

Журналисты отметили, что неоднократная поддержка Илоном Маском ультраправой "Альтернативы для Германии" накануне национальных выборов 23 февраля вызвала гнев в Берлине. Однако правительство не стало единодушно отказываться от его платформы.

В агентстве отметили, что Берлин пережил особенно сложные отношения с США во время первой каденции Трампа, столкнувшись с дорогими тарифами и критикой за неспособность достичь целевого показателя НАТО по оборонным расходам.