Хоть Дональд Трамп действительно непредсказуемый политик, однако его действия, в частности, по НАТО, имеют логическое основание. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал Владимир Огрызко – министр иностранных дел Украины (2007 – 2009).

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Трамп – бизнесмен, который не любит, когда его обманывают

Financial Times сообщило, что Германия поспешно готовится к возможному возвращению Дональда Трампа в Белый дом. В частности, немецкий МИД создал группу реагировать на изменение в политике США.

Я не понимаю этого подхода, которое я называю тотальным испугом. Политики в Европе почему-то считают, что приход Трампа – это конец истории. Не будет этого. Трамп – кандидат в президенты и Трамп, который сидит в Белом доме – это же совершенно разные Трампы. Когда его избрали (впервые – 24 Канал), в Москве открывали шампанское, а потом плакали,

– отметил Владимир Огрызко.

Бесспорно, Дональд Трамп – довольно эксцентричный и непредсказуемый политик, который хочет всего и сразу. Однако его непредсказуемость может быть полезной.

"Поразмышляем о его отношении к европейцам. Европейцы обещали, что будут тратить на свою оборону 2% ВВП, но не делают этого. Трамп – это бизнесмен, который умеет считать деньги. Он видит, что его партнеры просто обманывают. В бизнесе это неприемлемо. Вот он и говорит: "Если вы меня обманываете, то будете защищаться сам", – объяснил экс-министр.

Действительно, в феврале 2024 года Трамп заявил, что в случае нападения России на страны-члены НАТО США бы не помогали тем государствам, которые не платят взносы в оборонный бюджет Альянса. Правда, он также заявил довольно провокационную вещь, что даже поощрял бы Россию к нападению на Европу, чтобы она таки "оплачивала свои счета".

"В Европе это уже поняли, они уже максимально разворачиваются в сторону российской угрозы, осознают, что это. Начинают наконец работать в сфере обороны, запускают ВПК. Какие проблемы у Трампа будут с такими коллегами? Да никаких", – подытожил Огрызко.