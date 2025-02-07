В случае, если Трамп сможет это сделать, то США и Европа получат все украинские ископаемые. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

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Какую цену готова заплатить Украина для завершения войны

Если Трамп не сможет закончить войну в Украине и увеличить давление на российского диктатора Путина и Си Цзиньпина, европейские страны и Соединенные Штаты получат лишь часть полезных ископаемых Украины.

Теперь это его война – выиграть или проиграть – не только в Украине, но и во всем мире,

– говорят в издании.

В The Hill подытожили, что уже сотни тысяч украинцев погибли или были ранены в результате российского вторжения, а целые города были разрушены, что является прямым нарушением Женевских конвенций.

Там также отметили, что Украина уже продемонстрировала готовность заплатить самую высокую цену для окончания войны и обеспечения выживания украинской нации и это очень важно.

Отметим, что Дональд Трамп предложил Украине обменять редкоземельные металлы на военную помощь США. Президент Владимир Зеленский ответил на такое предложение и заметил, если Соединенные Штаты желают инвестировать в полезные ископаемые, что есть в недрах украинских земель, то это вполне возможно.

Он отметил, что это будет вполне справедливо и добавил, что хотел бы, чтобы американский бизнес развивал эту отрасль.