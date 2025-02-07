Об этом 24 Каналу рассказала ведущая Андриана Кучер, отметив, что Келлог имеет задачу собрать информацию от европейских лидеров по войне. После этого он уже будет нарабатывать финальное решение.

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Над чем Кэллог будет работать в Мюнхене

Мюнхенская конференция продлится с 14 по 16 февраля. Кэллог накануне написал в своей сети Х, что на ней он будет обсуждать "цели Трампа для окончания российско-украинской войны" и проведет ряд встреч с лидерами европейских государств.

Это будут консультации Келлога с партнерами в Европе, после чего Келлог вернется в Вашингтон с обратной связью от европейцев и будет нарабатывать финальную стратегию окончания российско-украинской войны,

– объяснила ведущая.

Недавно Келлог дал интервью телеканалу NewsMax, где, в частности, обсудил войну в Украине. Он сообщил, что во время войны наша страна не должна проводить выборы, поскольку это противоречит Конституции. В то же время добавил, что США достигнет момента, когда украинцам придется это сделать, ведь это признак демократии.

"Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что сейчас ведутся разъяснительные работы с американскими чиновниками о том, почему сейчас невозможно провести выборы", – добавила Кучер.

К слову, на Мюнхенской конференции Украину представит президент Украины Владимир Зеленский. Присутствовать будет также глава Офиса президента Андрей Ермак, который отметил, что на встрече в Мюнхене Украина надеется обсудить, какие гарантии безопасности можно ввести, чтобы предотвратить повторную агрессию со стороны России.