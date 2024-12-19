Такое мнение 24 Каналу озвучил общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, заметив, что Трамп порой не имеет чувства такта и говорит то, что ему придет в голову. В то же время Украине важна поддержка США, поэтому ее нужно добиваться любым способом.

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Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию

Общественный деятель объяснил, что нет такой традиции по приглашению на инаугурацию президента лидеров других стран. На таком событии обычно присутствуют лично послы.

Такими словами Трамп захотел, чтобы на него обратили внимание мировые лидеры, особенно те, с которыми он будет решать глобальные проблемы. Начал будущий президент США с лидера Китая Си Цзиньпина, которому это не понравилось и он отклонил приглашение.

Относительно Зеленского, то Трамп не имеет политической тактичности, он это не любит. Что Трамп подумал, то сразу и говорит, хоть это прозвучало грубо, он говорил о президенте страны, которой хочет посвятить часть своей жизни,

– подчеркнул Пинкус.

Он подчеркнул, что самое главное в заявлении будущего президента США является то, что он сказал, что будет рад встретиться с Зеленским, если он прилетит в страну. По мнению общественного деятеля, украинскому лидеру стоило бы это сделать.

Украине нужна Америка, особенно Трамп. Нужно ехать. "Дверь закрыта – заходи в окно",

– добавил Пинкус.

Кстати, политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов отметил, что позицию Трампа можно изменить, играя на его амбициях как геополитического лидера, ведь он имеет глобальную цель по завершению войны.