Таку думку 24 Каналу озвучив громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус, зауваживши, що Трамп часом не має почуття такту та говорить те, що йому спаде на думку. Водночас Україні важлива підтримка США, тому її потрібно добиватись будь-яким способом.

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Трамп не запросив Зеленського на інавгурацію

Громадський діяч пояснив, що немає такої традиції щодо запрошення на інавгурацію президента лідерів інших країн. На такій події зазвичай присутні особисто посли.

Такими словами Трамп захотів, щоб на нього звернули увагу світові лідери, особливо ті, з якими він буде розв'язувати глобальні проблеми. Почав майбутній президент США з лідера Китаю Сі Цзіньпіна, якому це не сподобалось і він відхилив запрошення.

Щодо Зеленського, то Трамп не має політичної тактовності, він це не любить. Що Трамп подумав, те зразу і каже, хоч це прозвучало грубо, він говорив про президента країни, якій хоче присвятити частину свого життя,

– наголосив Пінкус.

Він підкреслив, що найголовніше у заяві майбутнього президента США є те, що він сказав, що буде радий зустрітись з Зеленським, якщо він прилетить в країну. На думку громадського діяча, українському лідеру варто було б це зробити.

Україні потрібна Америка, особливо Трамп. Потрібно їхати. "Двері зачинені – заходи у вікно",

– додав Пінкус.

До речі, політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов зазначив, що позицію Трампа можна змінити, граючи на його амбіціях як геополітичного лідера, адже він має глобальну мету щодо завершення війни.