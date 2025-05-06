Такое мнение 24 Каналу высказал заместитель директора аналитического центра “Политика” Артем Бронжуков, заметив, что аппетиты Кремля гораздо больше, чем уничтожить Украину. Это уже медленно начинает осознавать и Европа.

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Трамп подогревает аппетиты Путина

Заместитель директора отметил, что Путин видит в президентстве Трампа возможностилибо принудить Украину к капитуляции дипломатическим путем со стороны США, или через остановку поставок вооружения пытаться реализовать свои планы на поле боя.

Неоднозначная ситуация со стороны американской администрации дает ему (Путину – 24 Канал) надежду, что можно не только уничтожить Украину, но и сделать геополитическую ревизию на фоне политики изоляции и вернуться на утраченные позиции после распада СССР. ,

– подчеркнул он.

Между тем критика НАТО от Трампа ставит под сомнение коллективную безопасность. Европа понимает такую угрозу и создала формат "Коалиции желающих", что является прямой реакцией на путинские амбиции. Однако пока что, к сожалению, европейские партнеры больше разговаривают о поддержке ВСУ, чем делают конкретные шаги.

Более того, Трамп сообщил, что, якобы, переговорному процессу мешает ненависть между Владимиром Зеленским и Путиным. По словам заместителя директора, это очевидная вещь, особенно со стороны Украины, которая страдает от российской агрессии.

По его мнению, на самом деле переговорный процесс не движется из-за отсутствия достаточного давления США на Кремль, который бы заставил российского диктатора сесть за стол переговоров. Россия научилась обходить санкции, а для продолжения войны получает помощь от Ирана, Северной Кореи и Китая.

США и Европа ввели санкции, но они работают недостаточно. Также страны не дают столько оружия, сколько нужно, чтобы уничтожить россиян. Из-за этого война продолжается. И когда Трамп обвиняет кого-то в том, что он не может остановить войну, ему следует посмотреть в зеркало,

– добавил Бронжуков.

Кстати, одновременно основатель движения "Демократическая Россия" Евгений Савостьянов высказал мнение о том, что президент США уже дал четкие сигналы Путину, которые являются своеобразной попыткой давления. Говорится о разрешении на продажу Украине военной продукции США и соглашение о полезных ископаемых.