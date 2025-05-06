Россияне же в это время на определенных направлениях не будут отменять дроновые и ракетные атаки и воспользуются ситуацией, чтобы пополнить ресурсы. Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, на каких условиях возможно действительное перемирие с Россией.

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Нужно вернуться к жесткой риторике

Подоляк отметил, что разговоры россиян о перемирии являются примитивной пропагандой. Они используют ее для того, чтобы во время прекращения огня накопить оружие и провести мероприятия 9 мая.

Так называемый "парад победы" нужен Путину, чтобы легитимизировать его право сегодня убивать людей в других странах. А также привязать эту легитимизацию к определенной исторической дате. Мол, "мы тогда побеждали и сегодня также побеждаем",

– подчеркнул Подоляк.

В то же время Россия может согласиться на реальное перемирие, по мнению советника главы ОП, только в условиях максимально жесткого принуждения, которое имеет три компонента.

Во-первых – это окончательное обнуление экономических возможностей России, в частности, по обхождению санкций. Речь идет также о мощных вторичных санкциях против стран, которые позволяют россиянам развивать свой ВПК.

Во-вторых – это существенное наращивание милитарных ударов по территории европейской части России. Это касается не только Курской области и других приграничных, а также центральных российских регионов.

В-третьих – это возвращение к жесткой информационно-дипломатической риторике в отношении России. Нужно не стимулировать ее заявлениями о том, что якобы можно немного "надавить" на Украину и тогда будет найден определенный компромисс за ее счет.

Наоборот, по мнению Михаила Подоляка, необходимо заявлять о том, что на Россию будет увеличиваться давление, если она продолжит использовать милитаристские технологии убийства граждан другой страны.

Напомним, что спикер Путина Дмитрий Песков подтвердил, что "перемирие" по случаю 9 мая, которое предложил глава Кремля, остается актуальным. Оно должно начаться в 00:00 8 мая и продлится до 00:00 11 мая.

В то же время Владимир Зеленский назвал предложение Кремля о "перемирии" театральной постановкой для создания атмосферы выхода России из изоляции. Президент Украины со своей стороны настаивает на безусловном 30-дневном прекращении огня.