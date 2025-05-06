Росіяни ж в цей час на певних напрямках не будуть скасовувати дронові та ракетні атаки і скористаються ситуацією, щоб поповнити ресурси. Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, зазначивши, на яких умовах можливе дійсне перемир'я з Росією.

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Потрібно повернутися до жорсткої риторики

Подоляк зауважив, що розмови росіян про перемир'я є примітивною пропагандою. Вони використовують її для того, щоб під час припинення вогню накопичити зброю та провести заходи 9 травня.

Так званий "парад побєди" потрібний Путіну, щоб легітимізувати його право сьогодні вбивати людей в інших країнах. А також прив'язати цю легітимізацію до певної історичної дати. Мовляв, "ми тоді перемагали і сьогодні також перемагаємо",

– підкреслив Подоляк.

Водночас Росія може погодитись на реальне перемир'я, на думку радника глави ОП, лише за умов максимально жорсткого примусу, який має три компоненти.

По-перше – це остаточне обнулення економічних можливостей Росії, зокрема, щодо обходження санкції. Йдеться також про потужні вторинні санкції проти країн, які дозволяють росіянам розвивати свій ВПК.

По-друге – це суттєве нарощування мілітарних ударів по території європейської частини Росії. Це стосується не тільки Курської області та інших прикордонних, а також центральних російських регіонів.

По-третє – це повернення до жорсткої інформаційно-дипломатичної риторики щодо Росії. Потрібно не стимулювати її заявами про те, що нібито можна трохи "натиснути" на Україну і тоді буде знайдено певний компроміс її коштом.

Навпаки, на думку Михайла Подоляка, необхідно заявляти про те, що на Росію буде збільшуватись тиск, якщо вона продовжить використовувати мілітарні технології вбивства громадян іншої країни.

Нагадаємо, що речник Путіна Дмітрій Пєсков підтвердив, що "перемир'я" з нагоди 9 травня, яке запропонував очільник Кремля, залишається актуальним. Воно має розпочатися о 00:00 8 травня і триватиме до 00:00 11 травня.

Водночас Володимир Зеленський назвав пропозицію Кремля щодо "перемир'я" театральною постановкою для створення атмосфери виходу Росії з ізоляції. Президент України зі свого боку наполягає на безумовне 30-денному припиненні вогню.