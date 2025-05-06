Таку думку 24 Каналу висловив заступник директора аналітичного центру “Політика” Артем Бронжуков, зауваживши, що апетити Кремля набагато більші, ніж знищити Україну. Це вже поволі починає усвідомлювати і Європа.

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Трамп підігріває апетити Путіна

Заступник директора наголосив, що Путін вбачає у президентстві Трампа можливості: або примусити Україну до капітуляції дипломатичним шляхом з боку США, або через зупинку постачання озброєння намагатись реалізувати свої плани на полі бою.

Неоднозначна ситуація з боку американської адміністрації дає йому (Путіну – 24 Канал) надію, що можна не лише знищити Україну, а й зробити геополітичну ревізію на фоні політики ізоляції та повернутись на втрачені позиції після розпаду СРСР. ,

– підкреслив він.

Тим часом критика НАТО від Трампа ставить під сумнів колективну безпеку. Європа розуміє таку загрозу і створила формату "Коаліції охочих", що є прямою реакцією на путінські амбіції. Однак поки що, на жаль, європейські партнери більше розмовляють про підтримку ЗСУ, ніж роблять конкретні кроки.

Ба більше, Трамп повідомив, що, буцімто, переговорному процесу заважає ненависть між Володимиром Зеленським та Путіним. За словами заступника директора, це очевидна річ, особливо з боку України, яка страждає від російської агресії.

На його думку, насправді переговорний процес не рухається через відсутність достатнього тиску США на Кремль, який би змусив російського диктатора сісти за стіл переговорів. Росія навчилась обходити санкції, а для продовження війни отримує допомогу від Ірану, Північної Кореї та Китаю.

США та Європа ввели санкції, але вони працюють недостатньо. Також країни не дають стільки зброї, скільки потрібно, щоб знищити росіян. Через це війна продовжується. І коли Трамп звинувачує когось у тому, що він не може зупинити війну, йому слід подивитись в дзеркало,

– додав Бронжуков.

До речі, водночас засновник руху "Демократична Росія" Євген Савостьянов висловив думку про те, що президент США вже дав чіткі сигнали Путіну, які є своєрідною спробою тиску. Мовиться про дозвіл на продаж Україні військової продукції США та угоду про корисні копалини.