В то же время Украина может ожидать негативный сценарий по предоставлению военной помощи от США, а Россия может только нарастить сотрудничество с партнерами. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что обещания Трампа, если он их реализует, существенно повлияют на ход войны.

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Уменьшится ли помощь Украине от США

По словам политтехнолога, США никогда не проигрывает России, ведь они не принимают прямого участия в войне, а только помогают. Однако не проиграть США – не означает, что можно не проиграть в некоторых моментах Украине.

Все сценарии, которые советники могут предложить Трампу, будут компромиссными. Никто сейчас не говорит о том, что нужно Владимира Путина вытолкнуть на границы 1991 года и что он должен выплатить репарации,

– отметил Тизенгаузен.

Сейчас в США ведутся разговоры о прекращении огня на линии боевого соприкосновения, после чего уже будут переговоры между Украиной и Россией. Политтехнолог отметил, что никто в мире юридически и официально не признает контроль страны-агрессора над оккупированными территориями.

Однако помощь Украине в 2025 году будет гораздо меньше, чем в этом году. Между тем в России она, к сожалению, не уменьшится,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Он убежден, что помощь стране-агрессору будет уменьшаться, если Трамп уменьшит цены на нефть вдвое. Это было одним из его предвыборных обещаний. Это существенно повлияет на возможности России продолжать войну.

Интересно! В то же время член Республиканской партии и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус считает, что Трамп не сдаст ни одного клочка украинской земли, ведь это противоречит национальным интересам США. По его мнению, уступки России могут поощрить другие страны, такие как Китай или Северная Корея.

По мнению политтехнолога, Трамп имеет в этом вопросе гораздо больше рычагов влияния, ведь у него тесные отношения с Саудовской Аравией. Например, Трамп этой стране продавал оружие и накладывал вето на санкции против нее.

Трамп может это сделать (уменьшить цены на нефть – 24 Канал), но захочет ли? Если России и Ирану пополам срезать доходы от нефти, это очень существенно повлияет на войну в Украине и Ближнем Востоке,

– сказал он.

Тизенгаузен добавил, что Трамп имеет инструменты влияния на Россию, но никто не знает, применит ли он их.

К слову, согласно деталям, озвученными сотрудниками команды Трампа, предлагается не только замораживание текущей линии фронта, но и согласие Украины на вотсрочку вступления в НАТО на 20 лет. Зато США будут активно поставлять Украине оружие, чтобы удерживать Россию от возобновления войны.