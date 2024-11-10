Водночас Україна може очікувати на негативний сценарій щодо надання військової допомоги від США, а Росія може лише наростити співпрацю з партнерами. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що обіцянки Трампа, якщо він їх реалізує, суттєво вплинуть на хід війни.

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Чи зменшиться допомога Україні від США

За словами політтехнолога, США ніколи не програє Росії, адже вони не беруть прямої участі у війні, а лише допомагають. Однак не програти США – не означає, що можна не програти у деяких моментах Україні.

Усі сценарії, які радники можуть запропонувати Трампу, будуть компромісними. Ніхто зараз не говорить про те, що потрібно Владіміра Путіна виштовхнути на кордони 1991 року і що він має виплатити репарації,

– зауважив Тизенгаузен.

Зараз в США ведуться розмови про припинення вогню на лінії бойового зіткнення, після чого вже будуть перемовини між Україною та Росією. Політтехнолог зазначив, що ніхто у світі юридично та офіційно не визнає контроль країни-агресорки над окупованими територіями.

Однак допомога Україні у 2025 році буде набагато менша, ніж цього року. Тим часом у Росії вона, на жаль, не зменшиться,

– наголосив Тизенгаузен.

Він переконаний, що допомога країні-агресорці буде зменшуватись, якщо Трамп зменшить ціни на нафту вдвічі. Це була однією з його передвиборчих обіцянок. Це суттєво вплине на можливості Росії продовжувати війну.

Цікаво! Водночас член Республіканської партії та президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус вважає, що Трамп не здасть жодного клаптика української землі, адже це суперечить національним інтересам США. На його думку, поступки Росії можуть заохотити інші країни, такі як Китай чи Північна Корея.

На думку політтехнолога, Трамп має в цьому питанні набагато більше важелів впливу, адже у нього тісні стосунки з Саудівською Аравією. Для прикладу, Трамп цій країні продавав зброю та накладав вето на санкції проти неї.

Трамп може це зробити (зменшити ціни на нафту – 24 Канал), але ж чи захоче? Якщо Росії та Ірану навпіл зрізати доходи від нафти, це дуже суттєво вплине на війну в Україні та Близькому Сході,

– сказав він.

Тизенгаузен додав, що Трамп має інструменти впливу на Росію, але ніхто не знає, чи він їх застосує.

До слова, згідно з деталями, озвученими співробітниками команди Трампа, пропонується не лише замороження поточної лінії фронту, а й згода України на відтермінування вступу до НАТО на 20 років. Натомість США будуть активно постачати Україні зброю, щоб утримувати Росію від поновлення війни.