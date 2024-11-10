На це в етері 24 Каналу звернула увагу голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, додавши, що офіційне привітання має бути у вигляді телеграми чи особистого телефонного дзвінка, однак Путін цього не робить, очікує, що Трамп сам зателефонує.

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Холодна реакція Путіна на перемогу Трампа

Романова в цій ситуації порівняла поведінку Путіна з тим, як поводить себе 23-річна дівчина.

Слова Путіна, що перший він не буде телефонувати, натяк на те, що хай Трамп сам це зробить – це несерйозно, він же не дівчина 23 років, яка збирається на побачення. Але поводить себе Путін саме так,

– озвучила Романова.

Вона також зазначила, що вся промова очільника Кремля під час сесії дискусійного клубу "Валдай" була надто довгою та не мала ніякого сенсу.

Він просто сидів і нив декілька годин про те, як його та Росію ніхто не любить, всі ображають і єдине, що добре – це переможна армія, яка громить Україну. І от десь на 3 – 4 сторінці цієї промови він мляво привітав Трампа,

– зауважила Романова.

Різні періоди відносин Трампа і Путіна

Голова благодійного фонду "Русь сидящая" розповіла, що з Трампом у Путіна складні відносини. З її слів, у них був шоколадно-мармеладний період, але потім вийшла книга зірки американської журналістики Боба Вудворда "Війна", де описані епізоди, в яких говориться про теплі неофіційні відносини Трампа і Путіна.

"Варто сказати про те, що завдяки Трампу у Путіна під час пандемії COVID-19 була американська вакцина, в той час, коли у США її ще не було. Після виходу цієї книжки, яка обговорювалась на широкий загал, Трамп направив на адресу Путіна потік заяв, зокрема, що завдасть удару будь-куди, де б той не ховався", – розповіла Романова.

Путін знає, де ключик від серця Трампа

Зараз, зі слів Романової, Трамп обирає очільника адміністрації, зовнішньополітичного відомства і серед кандидатів на ключові посади тільки один був помічений в гальмуванні пакета допомоги Україні в Конгресі. Всі інші, з її слів, цілком проукраїнські кандидати: ті, хто м'яко підтримують Україну і ті, хто роблять це доволі рішуче.

Вона звернула увагу, що серед кандидатів є і прихильник вступу України до НАТО, збільшення для неї допомоги та надання дозволу на використання далекобійної західної зброї по Росії.

Путін прекрасно все це бачить і знає, де ключик від серця Трампа. Думаю, що за ті роки, що Путін не спілкувався з Трампом, цей ключик не змінився – це надмірні лестощі. Звичайно, що Путін буде йому повною мірою лестити, можливо, це подіє,

– спрогнозувала Романова.

Зауважте, що російський опозиціонер та політичний діяч Володимир Мілов висловив думку, що Путін воліє поставити війну на паузу. Оскільки Трамп обіцяв посприяти цьому і заявив, що під час його каденції війн не буде, то скоро, за його переконанням, можна очікувати на відповідні дії з боку новообраного президента США.

На думку Мілова, очільнику Кремля своєю чергою є що запропонувати Трампу в межах певної угоди, зокрема себе як перемовника з Китаєм.