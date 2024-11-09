Хоч Трамп заявив, що не виключає розмови з Путіним, втім це не означає, що у них будуть приязні стосунки. Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог Валентин Гладких, пояснивши, чому новий президент США захоче дистанціюватися як від Путіна, так від Росії.

Радимо переглянути "Камбек століття і вирок Америці": чому Трамп переміг і що буде з Україною – огляд західних ЗМІ

Що дратує Трампа

Дональд Трамп, з огляду на його передвиборчу риторику та першу промову після перемоги на виборах, захоче швидко закінчити війну. Гладких вважає, що швидко цього зробити не вдасться, проте Трамп таки стане каталізатором багатьом процесів, пов'язані із досягненням миру.

Трамп доволі дратівливо реагує на будь-яку риторику про те, що він має якісь специфічні стосунки з Росією. Не забуваймо закиди про те, що росіяни допомогли йому виграти попередні вибори. Тому, думаю, що він зараз максимально намагатиметься дистанціюватися від Росії, аби не підживлювати стару риторику про "проросійського президента",

– пояснив Валентин Гладких.

Політолог додав, що не варто одразу припускати катастрофічні прогнози, коли мовиться про Дональда Трампа та війну в Україні.

Чому США та Європі вигідно, аби Україна перемогла

Попри неоднозначні "мирні плани" Дональда Трампа, які публікувалися у західних ЗМІ, та заклики до необхідності перемовин, США з високою ймовірністю не дадуть Україні програти війну. І на це є причина.

Я можу сказати з усією відповідальністю, що є певні варіанти завершення війни в Україні, які вважатимуть у США поразкою. Не так поразкою України, як поразкою Сполучених Штатів. Тож, думаю, Трамп озиратиметься на такі можливості й перспективи,

– зауважив Гладких.

На думку політолога, те ж можна сказати і про Європу. Адже виборці умовного Еммануеля Макрона чи Олафа Шольца можуть поцікавитися, яких цілей досягли їхні країни, підтримуючи Україну у війні. Це, своєю чергою, може потягнути відповідні політичні наслідки.

"Я впевнений, що у своїй політиці – хоче Трамп цього чи ні – йому все одно доведеться зважати на національні інтереси США. Звичайно, формується громадська думка, і є певні "червоні лінії", за межі яких Трамп навряд чи зможе вийти. Не варто забувати й про угоду США з Талібаном, а це дітище Трампа. Не думаю, що він хоче, щоб за його президентства весь світ побачив щось подібне", – підкреслив політолог.

Дохійська угода

Угода про відновлення миру в Афганістані – мирний договір, підписаний 29 лютого 2020 року в місті Доха (Катар) між США та афганським рухом "Талібан". Він передбачав виведення військ НАТО з Афганістану, заборону діяльності Аль-Каїди на підконтрольних талібам територіях, а також початок переговорів між талібами та афганським урядом.

Сполучені Штати тоді погодилися на початкове скорочення рівня своїх сил до липня 2020 року з подальшим повним виведенням протягом 14 місяців, якщо Талібан дотримуватиметься своїх зобов'язань. Водночас наступного року "Талібан" продовжував наступ на афганські сили безпеки та цивільне населення і швидко просувався по всій країні. Вже у 2021 році таліби силою швидко встановили контроль над країною. Усі солдати США вивели до 30 серпня 2021 року.

Нагадаємо також, що глава МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що Україна планує досягнути справедливого миру, і чіткі кроки для цього викладені у Плані перемоги, який Володимир Зеленський, зокрема, представив і Дональду Трампу.