Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Трамп о влиянии Маска в США

Трамп отреагировал на упреки в отношении Маска во время выступления на конференции Turning Point USA AmericaFest в Финиксе 22 декабря. В частности, заявил, что не "уступил президентство" технологическому миллиардеру.

Республиканец отверг любые предположения, что его узурпирует известный союзник-миллиардер. Подчеркнул, даже если бы Маск хотел получить эту должность, не смог бы из-за требования Конституции, согласно которой президентом должен быть гражданин, рожденный в США. Миллиардер родом из Южной Африки.

Нет, он не будет президентом, это я могу вам сказать. И я в безопасности. Знаете, почему он не может быть? Он не родился в этой стране,

– подчеркнул новоизбранный президент США.

К слову, заявление Трампа прозвучало после того, как Маск помог отклонить двухпартийный законопроект, предложенный спикером Палаты представителей Республиканской партии Майком Джонсоном, о финансировании правительства.

На прошлой неделе напряженное противостояние в Вашингтоне едва не привело к прекращению работы правительства. Впрочем, в конце концов законодатели смогли найти приемлемую альтернативу. Поэтому шатдауна удалось избежать.

Интересно, что Илон Маск, владеющий популярной соцсетью X, более 100 раз писал посты с возражениями против первоначального соглашения по расходам. Это расценили как использование миллиардером своего влияния через медиа для формирования политики в США во время второго срока Дональда Трампа.

После демократы с критикой начали называть миллиардера "президентом Маском".