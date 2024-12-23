Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

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Трамп про вплив Маска у США

Трамп відреагував на закиди щодо Маска під час виступу на конференції Turning Point USA AmericaFest у Фініксі 22 грудня. Зокрема, заявив, що не "поступився президентством" технологічному мільярдерові.

Республіканець відкинув будь-які припущення, що його узурпує відомий союзник-мільярдер. Наголосив, навіть якби Маск хотів отримати цю посаду, не зміг би через вимогу Конституції, згідно з якою президентом повинен бути громадянин, народжений у США. Мільярдер родом з Південної Африки.

Ні, він не буде президентом, це я можу вам сказати. І я в безпеці. Знаєте, чому він не може бути? Він не народився в цій країні,

– підкреслив новообраний президент США.

До слова, заява Трампа пролунала після того, як Маск допоміг відхилити двопартійний законопроєкт, запропонований спікером Палати представників Республіканської партії Майком Джонсоном, про фінансування уряду.

Минулого тижня напружене протистояння у Вашингтоні ледь не призвело до припинення роботи уряду. Втім, врешті-решт законодавці змогли знайти прийнятну альтернативу. Тож шатдауну вдалося уникнути.

Цікаво, що Ілон Маск, який володіє популярною соцмережею X, понад 100 разів писав пости з запереченнями проти початкової угоди щодо витрат. Це розцінили як використання мільярдером свого впливу через медіа для формування політики у США під час другого терміну Дональда Трампа.

Опісля демократи з критикою почали називати мільярдера "президентом Маском".