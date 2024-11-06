В частности, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Дональд Трамп не любит тратить деньги "на разных приживалок", передает 24 Канал.

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Как в России комментируют победу Трампа

Так называемый экс-президент России в своем телеграм-канале написал о якобы "лютом двухпартийном антироссийском консенсусе на Капитолийском холме".

В то же время, по словам Медведева, Трамп смертельно не любит тратить деньги на "придурковатых союзников, на бессмысленные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации". Он добавил, что Украина также есть в этом перечне.

Вопрос, сколько заставят дать Трампу на войну. Он упрямый, но система сильнее,

– написал российский политик.

Новость о победе Трампа не оставила без внимания также пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. По ее словам, тезис Трампа о необходимости завершать конфликты предполагает, что для этого должны быть конкретные действия.

Стоит отметить, что посольство России в Соединенных Штатах отвергло обвинения во вмешательстве Москвы в президентские выборы. Ранее в ФБР подтвердили, что угрозы о взрыве на избирательных участках в нескольких штатах, вероятно, поступали из России.

К слову, Владимир Зеленский уже поздравил Трампа с "впечатляющей победой" на выборах. Он отметил, что ценит преданность Трампа подходу "мир через силу" в глобальных делах. По словам Зеленского, именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине.