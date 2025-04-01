Так считает американский историк и политолог, специалист по Украине, России и Советскому Союзу Александр Мотыль, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill. По его мнению, американцы не знают базовых фактов об Украине и России.

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Будет ли Украине лучше без Трампа

Александр Мотыль считает, что готовность американского президента прогибаться под российского диктатора Владимира Путина и нежелание рассматривать законно избранного президента Украины Владимира Зеленского как нечто большее, чем пешку, уже достаточно задокументированы.

По его словам, если у людей все еще есть сомнения, им следует прочитать подхалимские высказывания специального посланника Трампа Стива Уиткоффа о российском обвиняемом военном преступнике в его недавнем интервью скандальному журналисту Такеру Карлсону.

Он пишет что, к сожалению, такое высокомерное невежество просочилось даже в академические круги в США. Историк указал на недавнюю статью профессора Техасского университета, который не имеет никакого опыта в украинских или российских делах, процитировав начало его утверждения.

"Я редко согласен с президентом Трампом, но его последние противоречивые заявления об Украине в основном правдивы. Они кажутся абсурдными только потому, что западную аудиторию более десяти лет кормили дезинформацией об Украине", – цитирует Мотыль профессора.

По мнению этого профессора, как пишет историк, Трамп, который вероятно, никогда не открывал книгу об Украине или России, прав, а двое из самых выдающихся практиков исторического ремесла – Тимоти Снайдер из Университета Торонто и Сергей Плохий из Гарвардского университета – являются распространителями дезинформации.

Результатом вышеперечисленных факторов стала последняя версия Вашингтона по соглашению по добыче полезных ископаемых, которую даже один из критиков Украины счел нужным назвать "навязанным крепостным рабством". Примечательно, что Белый дом не предложил России такой откровенно колониальной сделки,

– считает Александр Мотыль.

Он ссылается на украинского аналитика Александра Коваленко, который отметил, что надо задуматься над тем, не было бы ей лучше без США. Трамп, вероятно, прекратит всю помощь, но Коваленко уверен, что ВПК Украины и Европа могут заполнить этот пробел.

"Это не значит, что Украине будет легко без США – совсем наоборот. Но это также не будет "концом света". В 2022, 2023 и 2024 годах я бы никогда не сказал, что Украина может противостоять России без США, но сейчас я считаю, что наша страна должна твердо и решительно отстаивать свои позиции, независимо от того, как будет реагировать непредсказуемый и обидчивый Трамп", – цитирует он Коваленко.

Мотыль добавляет, что отказываться от США при президентстве Трампа является не первоочередным выбором, но политики в Украине и других государство могут не иметь других вариантов, если хотят избежать токсичности, враждебности, необразованности и некомпетентности режима действующего американского лидера.

Историк считает, что в таком случае Украина станет лишь одной из многих бывших союзников, которые разрывают связи с США и ,если Коваленко прав, возможно, даже будет процветать благодаря этому.