Так вважає американський історик та політолог, фахівець з України, Росії та Радянського Союзу Олександр Мотиль, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill. На його думку, американці не знають базових фактів про Україну та Росію.

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Чи буде Україні краще без Трампа

Олександр Мотиль вважає, що готовність американського президента прогинатися під російського диктатора Владіміра Путіна і небажання розглядати законно обраного президента України Володимира Зеленський як щось більше, ніж пішака, вже достатньо задокументовані.

За його словами, якщо у людей все ще є сумніви, їм слід прочитати підлабузницькі висловлювання спеціального посланника Трампа Стіва Віткоффа про російського звинуваченого військового злочинця в його недавньому інтерв’ю скандальному журналісту Такеру Карлсону.

Він пише що, на жаль, таке зарозуміле невігластво просочилося навіть до академічних кіл в США. Історик вказав на нещодавню статтю професора Техаського університету, який не має жодного досвіду в українських чи російських справах, процитувавши початок його твердження.

"Я рідко погоджуюся з президентом Трампом, але його останні суперечливі заяви про Україну здебільшого правдиві. Вони здаються абсурдними лише тому, що західну аудиторію понад десять років годували дезінформацією про Україну", – цитує Мотиль професора.

На думку цього професора, як пише історик, Трамп, який ймовірно, ніколи не відкривав книгу про Україну чи Росію, має рацію, а двоє з найвидатніших практиків історичного ремесла – Тімоті Снайдер з Університету Торонто та Сергій Плохій з Гарвардського університету – є розповсюджувачами дезінформації.

Результатом вищеперерахованих факторів стала остання версія Вашингтона щодо угоди з видобутку корисних копалин, яку навіть один з критиків України вважав за потрібне назвати "нав'язаним кріпосним рабством". Примітно, що Білий дім не запропонував Росії такої відверто колоніальної угоди,

– вважає Олександр Мотиль.

Він посилається на українського аналітика Олександра Коваленко, який зазначив, що треба замислитися над тим, чи не було б їй краще без США. Трамп, ймовірно, припинить всю допомогу, але Коваленко впевнений, що ВПК України та Європа можуть заповнити цю прогалину.

"Це не означає, що Україні буде легко без США – зовсім навпаки. Але це також не буде "кінцем світу". У 2022, 2023 і 2024 роках я б ніколи не сказав, що Україна може протистояти Росії без США, але зараз я вважаю, що наша країна повинна твердо і рішуче відстоювати свої позиції, незалежно від того, як буде реагувати непередбачуваний і образливий Трамп", – цитує він Коваленка.

Мотиль додає, що відмовлятися від США за президентства Трампа є не першочерговим вибором, але політики в Україна та інших держава можуть не мати інших варіантів, якщо хочуть уникнути токсичності, ворожості, неосвіченості та некомпетентності режиму чинного американського лідера.

Історик вважає, що у такому разі Україна стане лише однією з багатьох колишніх союзників, які розривають зв'язки з США і ,якщо Коваленко має рацію, можливо, навіть процвітатиме завдяки цьому.