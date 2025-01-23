Трамп думает, что сможет уговорить Россию и Китай сократить запасы ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что денуклеаризация может стать важной инициативой для безопасности планеты. К ней он хочет привлечь, в частности, по меньшей мере 2 страны.

Речь идет о России и Китае. Об этом республиканец заявил во время выступления на Экономическом форуме в Давосе, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки".

Смотрите также Сокращение ядерных запасов и планы на встречу с Путиным: главное из выступления Трампа в Давосе

Какие предложения высказал Трамп

Президент США призвал к глобальной денуклеаризации и предложил привлечь к этому процессу Китай и Россию. По его словам, Пекин обладает гораздо меньшими ядерными стратегическими силами, чем Вашингтон. По его мнению, Китай попытается догнать США в этом вопросе.

В то же время Дональд Трамп выразил желание, чтобы российский диктатор Владимир Путин также начал уменьшать свои стратегические ядерные силы. Он заверил, что якобы когда-то Путин стремился к этому. Республиканец говорит, что такая инициатива стала бы важным шагом для обеспечения безопасности всей планеты.

Мы должны задуматься над тем, как провести такую денуклеаризацию. Путин и я к этому стремились, у нас был хороший разговор с Китаем, мы могли бы их привлечь,

– заявил американский лидер.

К слову, ранее номинированный Дональдом Трампом на должность директора ЦРУ Джон Рэтклифф высказал мнение, что война в Украине увеличивает риск для США быть втянутыми в войну с ядерной державой. Также он выделил стремление Китая к глобальному господству.