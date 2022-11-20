Маск возобновил аккаунт Трампа в твиттере: все решило голосование

После длительных дискуссий Илон Маск таки возобновил аккаунт бывшего американского лидера Дональда Трампа в твиттере. Произошло это только после голосования.

Об этом заявил сам Маск в твиттере. Известно, что в опросе Маска приняло участие более 15 миллионов пользователей , из которых 51,8% проголосовали в пользу бывшего главы Белого дома.

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Сам изобретатель подчеркнул, что на количество ответов влияли так называемые "боты". Но это не помешало новому владельцу Twitter признать действующими результаты голосования.

Люди высказались. Трампа будет восстановлен,

– отметил миллиардер.

Известно, что всего голосование длилось 24 часа. В комментариях Маск написал "Vox Populi, Vox Dei", что с латинского переводится как "голос народа – голос божий").

Трамп уже отреагировал на возврат аккаунта

В своем аккаунте на платформу Truth Social Дональд Трамп заявил, что он рад за Twitter, который, по его словам, после покупки Илоном Маском оказался в "здравомыслящих руках".

Я очень рад, что Twitter теперь в здравомыслящих руках и им больше не будут управлять левые радикальные сумасшедшие и маньяки, действительно ненавидящие нашу страну,

– написал Трамп.

Добавим, что количество подписчиков Трампа в твиттере резко растет. До разблокировки их было чуть больше 320 тысяч, а меньше, чем через час после разблокировки – уже более 1,6 миллиона.

Как изменилось количество подписчиков / Скриншот со страницы Дональда Трампа в твиттере

Что этому предшествовало

Эксочельщика США Трампа забанили в Twitter после штурма американского Капитолия 6 января 2021 года, когда Трамп проиграл выборы Джо Байдену. Руководство Twitter опасалось, что твиты Трампа могут повлечь за собой дальнейшее насилие.

Маск в прошлом заявлял, что считает неправильным блокировку бывшего президента, и что он готов восстановить аккаунт Трампа. Трамп между тем в апреле заявлял, что не вернется на платформу, даже если Маск отменит блокировку.

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