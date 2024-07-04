В США продолжается избирательный период на пост президента. Для Северной Кореи Дональд Трамп является выгодным кандидатом, его позиция по союзам удобна для КНДР.

Трамп часто сообщал, что он не видит важности в размещении американских войск в Южной Корее, именно поэтому его роль на посту президента США важна для КНДР. Такое мнение 24 Каналу высказала бывшая аналитик ЦРУ по вопросам КНДР Сью Ми Терри, отметив, что для Владимира Путина Трамп также выгоден.

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Почему КНДР хочет видеть Трампа президентом

По словам Терри, и Путин, и Ким Чен Ын хотят, чтобы Трамп стал следующим президентом США. С точки зрения Северной Кореи, он является лучшим кандидатом на эту должность, чем Джо Байден. Ким Чен Ын по крайней мере трижды садился с ним за стол переговоров.

Трамп ставит под сомнение Альянс США и Южной Кореи, не понимает, для чего американские войска находятся в этой стране. Для него это слишком дорого, он не является большим поклонником подобных союзов.

Поэтому для Северной Кореи лучше, чтобы был Трамп,

– отметила бывший аналитик ЦРУ по вопросам КНДР.

Она добавила, что Трамп более 120 раз с момента своего интервью для журнала Playboy говорил о своем сомнении относительно размещения войск США в Южной Корее. Российскому диктатору тоже выгоден приход Трампа, ведь он неоднократно хвалил его, как сильного лидера.

Это вызывает беспокойство,

– отметила Терри.