Попытка информационного давления на Украину, – в ЦПД оценили российские нарративы Трампа

Дональд Трамп за последние сутки сделал много резких заявлений в отношении Украины и Владимира Зеленского. Своей жесткой риторикой президент США пытается достичь определенных целей по давлению на Киев.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, объяснив, что сегодня в интересах США как можно быстрее завершить войну в Украине. Также Владимир Зеленский считает, что у Дональда Трампа "очень близкие отношения" с Владимиром Путиным. Хотя, по мнению президента Украины, между главами государств США и России "не могут быть действительно хорошие отношения".

Важно "Капитуляция Америки и предательство союзников": как западные СМИ разнесли разворот Трампа к Путину

Трамп пообещал это своим избирателям

"То, что делает Трамп – игра в стратегическую неопределенность. Он долгое время обвинял Россию в том, что она единственная страна, которая не хочет мира. Это было после разговора, в частности, команды президента с советником Трампа по нацбезопасности Майком Волцем", – отметил руководитель ЦПИ.

После этого состоялся разговор Трампа с Владимиром Путиным и с украинским президентом, в частности. А на встречу делегаций США и России в Эр-Рияде Сергей Лавров и Юрий Ушаков, по той информации, которую имеем, привезли нарративы, подготовленные службой внешней разведки России. Главный из них – "Украина не хочет мира".

Также российская разведка попыталась донести до госсекретаря США Марко Рубио, спецпредставителя Стива Уиткоффа и Майка Волца свое видение ситуации. Но они прекрасно понимают, как надо относиться к информации от россиян, которая была передана в личном разговоре.

В то же время сегодняшняя риторика Трампа в отношении Украины объясняется его желанием быстро и при любых обстоятельствах завершить войну. Потому что он пообещал это своим избирателям. А США, как и любую страну в мире, волнуют исключительно собственные интересы,

– заметил он.

Поэтому отстаивание Украиной собственных интересов, заявления президента Украины относительно гарантий безопасности может восприниматься американской стороной, по его мнению, как торможение переговорного процесса.

Соответственно то, что сделал президент США – это, по словам руководителя ЦПД, попытка информационного давления на Украину и на президента нашего государства с целью ускорить или изменить определенные позиции Киева.

Однако президент продемонстрировал стойкость и не отступил ни от каких украинских интересов,

– подчеркнул Андрей Коваленко.

В то же время Соединенные Штаты корректируют свою позицию. Заявляют, что и Украина, и Европа будут подключены на этапе реальных переговоров. А в Саудовской Аравии были не переговоры между США и Россией, а "обмен мнениями, позициями".

Однако, к сожалению, россияне используют каждую такую встречу, добавил он, для того, чтобы осуществлять методы воздействия во время дипломатических переговоров.

Отметим, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объяснил, с чем связаны последние заявления Трампа относительно якобы низкого рейтинга президента Украины. По мнению Джонсона, "это все равно, что сказать, будто Америка напала на Японию в Перл-Харборе". Он уверен, что страна, которая подвергается жестокому вторжению, не должна проводить выборы.