Премьер-министр Польши Дональд Туск перенес операцию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление польского правительства.

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Характер процедуры не указали

Из-за операции Туск несколько дней не может выполнять свои обязанности, поэтому берет больничный. Ранее ему уже приходилось это делать. Тогда он болел пневмонией.

В сообщении указано, что Туск "прошел плановую медицинскую процедуру". Характер операции не раскрывается.

Он вернется к выполнению своих официальных обязанностей в эту среду,

– объяснили в правительстве Польши.

То есть Дональд Туск снова будет выполнять свои обязанности с 13 ноября.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что будущее Европы зависит не от президентских выборов в Соединенных Штатах, а от стран континента.

Поэтому он обратился с призывом к европейским странам, чтобы те взяли ответственность за свою безопасность вместо того, чтобы волноваться о вероятных изменениях политики безопасности США после выборов президента.