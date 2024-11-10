Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск переніс операцію. Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву польського уряду.

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Характер процедури не зазначили

Через операцію Туск кілька днів не може виконувати свої обов'язки, тому бере лікарняний. Раніше йому вже доводилось це робити. Тоді він хворів на пневмонію.

У повідомленні вказано, що Туск "пройшов планову медичну процедуру". Характер операції не розкривається.

Він повернеться до виконання своїх офіційних обов'язків цієї середи,

– пояснили в уряді Польщі.

Тобто Дональд Туск знову буде виконувати свої обов'язки з 13 листопада.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що майбутнє Європи залежить не від президентських виборів у Сполучених Штатах, а від країн континенту.

Тож він звернувся із закликом до європейських країн, аби ті взяли відповідальність за свою безпеку замість того, аби хвилюватися щодо ймовірних змін безпекової політики США після виборів президента.