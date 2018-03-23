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Дональд Трамп может наложить вето на закон, предусматривающий финансовую помощь Украине

66 Читати новину українською
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность наложить вето на закон, который выделяет более 620 млн долл. финансовой помощи Украине.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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"Я рассматриваю возможность ветировать законопроект о бюджетных ассигнованиях на 2018 год из-за того, что более 800 тысяч участников мигрантской программы DACA полностью были забыты демократами (даже не указаны в законопроекте), и из-за стены на границе, которая необходима для национальной безопасности и не полностью профинансирована", - написал он.

Напомним, на этой неделе в Конгрессе США одобрили законопроект о бюджетных ассигнованиях на 2018 год. Законопроект предусматривает финансовую помощь Украине в объеме 620,700 миллионов долларов.

Перед вступлением в силу Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год должен быть одобрен Сенатом и Палатой представителей и подписан президентом США.

Теги: Новости США Новости политики Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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