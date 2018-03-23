Дональд Трамп може накласти вето на закон, що передбачає фінансову допомогу Україні
Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість накласти вето на закон, який виділяє понад 620 млн дол. фінансової допомоги Україні.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
Читайте також: Трамп наблизився до "війни" з Китаєм
"Я розглядаю можливість ветувати законопроект про бюджетні асигнування на 2018 рік через те, що понад 800 тисяч учасників мігрантської програми DACA повністю були забуті демократами (навіть не вказані у законопроекті), і через стіну на кордоні, яка необхідна для національної безпеки й не повністю профінансована", - написав він.
Нагадаємо, цього тижня у Конгресі США схвалили законопроект про бюджетні асигнування на 2018 рік. Законопроект передбачає фінансову допомогу Україні в обсязі 620,700 мільйонів доларів.
Перед набуттям чинності Консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 рік має бути схвалений Сенатом і Палатою представників та підписаний президентом США.