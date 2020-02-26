Дональд Трамп прокомментировал арест Вайнштейна и вспомнил демократов, которых тот финансировал

Американский президент Дональд Трамп на официальном визите в Индию рассказал журналистам, какое у него отношение к скандальному продюсеру Харви Вайнштейну, которого признали в вине в двух сексуальных преступлениях.

На брифинге в Индии Дональд Трамп поделился своими мыслями о приговоре 67-летнего продюсера Харви Вайнштейна, сообщает Business Insider. Известно, что в 2009 году Дональд Трамп с женой Меланией позировал на фотографии вместе с Харви Вайнштейном и его теперь уже бывшей женой Джорджиной Чапман на одной из светских вечеринок.

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Дональд и Мелания Трамп и Харви Вайнштейн с Джорджиной Чапман в 2009-м / Getty Images

Я никогда не был фанатом Харви Вайнштейна, как вы знаете. На самом деле, он сказал, что собирается усердно работать, чтобы победить меня на выборах. Как это, кстати, получилось? Я пытаюсь выяснить это,

– пошутил Трамп журналистам.

Вместе с этим он добавил, что никогда не знал окружение Вайнштейна и его сторонников. Они были знакомы, поскольку тот жил в Нью-Йорке: "Но это не тот человек, который мне нравился. Я не знаю много о его деле, потому что я нахожусь здесь, постоянно на встречах, у меня не было возможности следить за этим. Но я не любил его".

The question was "do you think justice was served in the Harvey Weinstein case?" This was Trump's full answer. pic.twitter.com/vyF3f1a5Lw — Brian Stelter (@brianstelter) February 25, 2020

Кроме этого Дональд Трамп не преминул вспомнить и Демократическую партию, ведь известно, что Харви Вайнштейн до первых обвинений в секс-скандалах в 2017 году спонсировал партию и был ее членом. В частности, голливудский продюсер поддерживал избирательные кампании Хиллари Клинтон и Барака Обамы. Трамп добавил, что Вайнштейн, по его мнению, делал все, чтобы тот проиграл в 2016-м на президентских выборах.

Я скажу, что люди, которым он нравился, это демократы. Мишель Обама любила его. Хиллари Клинтон любила его. И он дал огромные деньги демократам. Вопрос в том, будут ли демократы просить вернуть эти деньги? Потому что он дал много денег демократам. И это очень плохо, но так оно и работает,

– подчеркнул Трамп.

Добавим, что Хиллари Клинтон в одном из интервью в последние дни также подтвердила, что Харви Вайнштейн "участвовал в кампании каждого демократа – кампании Барака Обамы, кампании Джона Керри, кампании Эла Гора, кампании каждого". А в январе 2020 года Хиллари отметила, что если бы все знали о том, что было на самом деле, это повлияло бы на их (демократов) поведение.

Что известно об обвинениях и аресте Харви Вайнштейна?Скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна длился с конца 2017-го года. Тогда же американское издание The New York Times опубликовало шокирующее расследование о знаменитом мужчине. Впоследствии несколько десятков женщин обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасилованиях.

В течение трех лет лишь некоторые из дел дошли до суда – из них лишь 2 доказали причастность Вайнштейна к секс-преступлениям. Вину Вайнштейна объявил суд присяжных в понедельник 24 февраля. 9 марта Вайнштейну вынесут приговор, ему грозит от 5 до 25 лет заключения.