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      Дональд Трамп прокоментував арешт Вайнштейна та згадав про демократів, яких той фінансував

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      Дональд Трамп з Меланією та Вайнштейн і Джорджина Чапман / www.gettyimages.com

      Американський президент Дональд Трамп на офіційному візиті в Індії розповів журналістам, яке у нього ставлення до скандального продюсера Гарві Вайнштейна, якого визнали у вині у двох сексуальних злочинах.

      На брифінгу в Індії Дональд Трамп поділився своїми думками про думками про вирок 67-річного продюсера Гарві Вайнштейна, повідомляє Business Insider. Відомо, що у 2009 році Дональд Трамп з дружиною Меланією позував на фотографії разом з Гарві Вайнштейном та ексдружиною Джорджиною Чапман на одній зі світських вечірок.

      До теми: Гарві Вайнштейна визнали винним у сексуальному насильстві: подробиці

      дональд трамп гарві вайнштейн
      Дональд і Меланія Трамп та Гарві Вайнштейн з Джорджиною Чапман у 2009-му / Getty Images

      Я ніколи не був фанатом Гарві Вайнштейна, як ви знаєте. Насправді, він сказав, що збирається ретельно працювати, щоб перемогти мене на виборах. Як це, до речі, вийшло? Я намагаюся це з'ясувати,
      – пожартував Трамп журналістам.

      Разом з цим він додав, що ніколи не знав близько Вайнштейна і не був його прихильників. Вони були знайомі через те, що той жив у Нью-Йорку: "Але це не та людина, яка мені подобалась. Я не знаю багато про його справу, тому що я перебуваю тут, постійно на зустрічах, у мене не було можливості стежити за цим. Але я не любив його".

      Окрім цього Дональд Трамп не оминув згадки і про Демократичну партію, адже відомо, що Гарві Вайнштейн до перших звинувачень у секс-скандалах у 2017 році спонсорував партію і був її членом. Зокрема, голлівудський продюсером підтримував виборчі кампані Гілларі Клінтон і Барака Обаму. Трамп додав, що Вайнштейн, на його думку, робив все, щоб той програв у 2016-му на президентських виборах.

      Я скажу, що люди, яким він подобався, це демократи. Мішель Обама любила його. Гілларі Клінтон любила його. І він дав величезні гроші демократам. Питання в тому, чи будуть демократи просити повернути ці гроші? Тому що він дав багато грошей демократам. І це дуже погано, але так воно і працює,
      – підкреслив Трамп.

      Додамо, що у Гілларі Клінтон в одному з інтерв’ю останніми днями також підтвердила, що Гарві Вайнштейн "брав участь в кампанії кожного демократа – кампанії Барака Обами, кампанії Джона Керрі, кампанії Ела Гора, кампанії кожного". А у січні 2020 року Гілларі зазначила, що якби всі знали про те, що було насправді, це вплинуло б на їхню (демократів) поведінку.

      Призначення Тігіпка прем'єром відбудеться найближчим часом, – ЗМІ
      сьогодні
      Автор: Уляна Журба
      Теги: LifeStyle Дональд Трамп Секс-скандал Гарві Вайнштейн
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