Донбасс обстреливают круглосуточно: враг готовится к наступлению

Российские военные готовятся к масштабному наступлению на Донбасс. Они уже круглосуточно обстреливают населенные пункты.

Сейчас происходит эвакуация жителей населенных пунктов вдоль линии разграничения. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, сообщает 24 канал.

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Обстрелы идут фактически круглосуточно. Особенно в Авдеевке и Угледаре,

– подчеркнул Кириленко.

Чиновник отметил, что враг готовится к массовой эскалации и наступлению.

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