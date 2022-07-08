"Донбасс – просто повод": на телевидении в Италии разнесли алчность пропагандиста соловьева
На итальянском телевидении жестко "обуздали" пропагандиста кремля владимира соловьева. Он еще раз пытался продвигать свой бред, однако ведущий это сразу остановил.
Это произошло во время включения этого путинского прихвостня в программе Porta a Porta канала Esclusiva. Затем этот отрывок начали распространять в соцсетях.
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Соловьев назвал цель кремля в войне
Информационный сливной бачок россии пытался рассказать, что они хотят оккупировать только донбасс. Однако ведущий Бруно Веспа продемонстрировал карту и доказал – соловьев цинично лжет.
Это цель – Донбасс? Но почему вы атакуете не только здесь? Вы атакуете Харьков, атакуете Юг, чтобы добраться до Одессы. Куда вы хотите дойти? Какая у вас цель?
– спросил ведущий.
Здесь пропагандист перечеркнул все, что в течение нескольких месяцев говорят в россии. Он признал, что оккупационные войска хотят дойти "до Приднестровья, если быть точным". После этого представитель СМИ агрессора хотел продолжить распространять бред, однако Бруно его прервал: "Подождите, Владимир. То есть вы хотите забрать эту часть Украины, чтобы дойти до Приднестровья. Господи, Донбасс здесь ни при чем! Донбасс – это только повод".
После этого Веспа продолжил возмущаться прожорливостью россиян. Он акцентировал, что они пытаются забрать у нашего государства почти половину территории и выход к Черному морю. "Вы думаете, что Украина позволит подобное? Думаете, мы Итальянцы, европейцы, члены НАТО можем разрешить подобную ситуацию? Это невозможно", – отрезал журналист.
Итальянский ведущий разнес Владимира Соловьева: смотрите видеоВажно! Приднестровье – самопровозглашенная квазиреспублика в Восточной Европе, которую международное сообщество считает частью Республики Молдова. Там в 1992 году местные сепаратисты, при поддержке русских военных, создали свою "республику". Эту территорию можно считать прототипом самопровозглашенных так называемых "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины.
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