На Донбассе – ад: почему Россия именно сейчас подталкивает Украину к переговорам

На Донбассе – ад. С ежедневными новостями, которые хотелось бы не слышать. С новостями, которые делают из упорных оптимистов таких же упорных пессимистов, раскачивая на эмоциональных качелях, усиленных неоправданными завышенными ожиданиями, созданными украинцами собственноручно.

Одновременно с тем раздаются голоса от Киссинджера до Пескова, побуждающие Украину как можно скорее подписать мир и признать статус-кво, которым вторит карликовый алкоголик Медведев, атакуя как Украину, так и немецкого канцлера, заявившего, что не должно быть навязанного Россией мира.

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Странные заявления

Кажется, черная полоса длиной в бесконечность. Кажется, нет света. Кажется, мир готов бросить Украину.

Но стоп. Вы не видите чего-то странного? Россияне на фоне успехов на фронте, локальных успехов на Донбассе стараются заставить Украину пойти на переговоры. Но почему? Почему сейчас, когда у них удачи? Почему они вдруг хотят мира? Когда эта Россия останавливалась по своей воле? Обычно мир силой угроз санкциями заставлял Путина договариваться.

Парадокс, вы скажете? Нет, наоборот. Россия, сконцентрировав все силы, бросила их в одну точку Донбасса. И добивается локальных успехов на Донбассе. И хочет провести переговоры именно сейчас. Потому что сейчас у них позиция силы. Именно сейчас они еще не до конца истощены. И они хотят зафиксировать достижения. Зафиксировать на фоне эмоций побед, хоть и локальных.

А что это значит?

Что они понимают, что они на пике. И что в ближайшие недели принесут им максимум из возможного. Для этого нужно зафиксироваться. И потому нужно активировать всех своих друзей, чтобы мирное соглашение было именно сейчас. Пока не пришло вооружение. Пока не началась "структурная трансформация" российской экономики, которую они сами назначили на конец второго квартала. И мы слышим голоса о необходимости договориться. Необходимость сохранить лицо.

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И о внешнем мире

Киссинджер – это еще не весь мир. Да и не зря связанная с ним лоббистская кампания помогала продвигать "Северный поток-2". Поэтому он не случайный мудрец. Мы можем быть недовольны Германией и Францией, но риторика Медведева говорит, что Москва разочарована гораздо больше. Не говоря уже о непреклонной позиции Британии и Штатов.

Да и раньше голоса друзей Путина призывали Украину капитулировать. А теперь призывают не сильно бить Путина, чтобы он сохранил лицо. Динамика положительная.

Значит ли это, что Украина непременно победит? Нет. Но это значит, что даже неприятель не видит своей стратегической победы. И делает все, чтобы сберечь свое лицо. И это естественно, что он пробует это делать. Естественно, что активирует свои активы и тратит все ресурсы. Было бы странно, если бы они этого не делали.

Есть ли у врага еще силы?

Да, потому что он поставил все на кон в операции на Донбассе. И будет давить еще. Но мы должны помнить, что война – это марафон. Война – это игра в долгую. И как мы радовались победам под Киевом и Харьковом, так будем горевать и поражениям на Донбассе. Но это не конец игры. Это просто один из эпизодов.

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Ужасных? Да. Жестких? Да. Но война сама по себе ужасная и жестокая, война – это самое плохое, что может случиться со страной. Война – это самое худшее, что может случиться в жизни человека. И она уже случилась.