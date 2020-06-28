На Донбассе День Конституции прошел относительно спокойно: где все же были провокации боевиков
За сутки 28 июня пророссийские боевики на Донбассе осуществили лишь два обстрела по украинским позициям. Заметим, что длительное время в зоне боевых действий вообще было тихо. К счастью, в результате провокаций со стороны пророссийских наемников никто из украинских воинов не пострадал и не погиб.
О ситуации в зоне боевых действий на Донбассе обнародовал пресс-центр Объединенных сил. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице Штаба.
Важно На Донбассе Украина понесла потери, еще двое воинов ОС ранены: известное имя погибшего
Где было горячее всего на протяжении 28 июня
Район ответственности оперативно-тактической группировки "Север"
- Неподалеку Мироновского боевики применили запрещенные 82 миллиметровые минометы.
Район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"
- Вблизи Старогнатовки оккупанты использовали против украинских защитников гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
На действия противника, которые имели угрозу жизни и здоровью военнослужащих, украинские защитники открывали огонь в ответ. Потери противника уточняются.
На участках разведения в Золотом, Петровском и Станице Луганской боевики придерживались режима тишины. В целом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Как прошли предыдущие сутки Оккупанты накрыли огнем позиции ВСУ на Донбассе: есть погибший и раненые
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала