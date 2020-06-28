За сутки на Донбассе боевики совершили лишь 2 обстрела: потерь и раненых среди бойцов ОС нет / Соцсети

За сутки 28 июня пророссийские боевики на Донбассе осуществили лишь два обстрела по украинским позициям. Заметим, что длительное время в зоне боевых действий вообще было тихо. К счастью, в результате провокаций со стороны пророссийских наемников никто из украинских воинов не пострадал и не погиб.