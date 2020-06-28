На Донбасі День Конституції минув відносно спокійно: де все ж були провокації бойовиків
За добу 28 червня проросійські бойовики на Донбасі здійснили лише два обстріли по українських позиціях. Зауважимо, що тривалий час у зоні бойових дій узагалі було тихо. На щастя, внаслідок провокацій із боку проросійських найманців ніхто з українських воїнів ані не постраждав, ані не загинув.
Про ситуацію в зоні бойових дій на Донбасі оприлюднив пресцентр Об’єднаних сил. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці Штабу.
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Де було найгарячіше упродовж 28 червня
Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"
- Неподалік Миронівського бойовики застосували заборонені 82-міліметрові міномети.
Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"
- Поблизу Старогнатівки окупанти використали проти українських захисників гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.
На дії противника, що мали загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців, українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Втрати противника уточнюють.
На ділянках розведення в Золотому, Петрівському та Станиці Луганській бойовики дотримувалися режиму тиші. Загалом ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
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