За добу на Донбасі бойовики здійснили лише 2 обстріли: втрат і поранених серед бійців ОС немає / Соцмережі

За добу 28 червня проросійські бойовики на Донбасі здійснили лише два обстріли по українських позиціях. Зауважимо, що тривалий час у зоні бойових дій узагалі було тихо. На щастя, внаслідок провокацій із боку проросійських найманців ніхто з українських воїнів ані не постраждав, ані не загинув.