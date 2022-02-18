Люди сообщили, что сбои в работе были в ночь с 17 на 18 февраля. Причина в компании уже названа. В комментарии 24 канала объяснили, что это был акт вандализма.

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Vodafone не работал на Донбассе

Пресссекретарь Vodafone Украина Виктория Павловская рассказала, что действительно ночью (говорится о ночи с 17 на 18 февраля – 24 канал) было непродолжительное отсутствие связи на части базовых станций в Донецкой и Луганской области.

Сети не было из-за обрыва волоконно-оптической линии передачи (ВОЛС).

Причина – акт вандализма. Связь ночью была восстановлена путем перемаршрутизации трафика. К утру завершили ремонт линии,

– заявили в компании.

Связь на Донбассе у пользователей Vodafone исчезла из-за повреждений / Фото из телеграм-канала Антона Геращенко

Более того, об инциденте в телеграм-канале написал советник главы МВД Антон Геращенко. Он объяснил, что на несколько часов значительная часть Луганской области и северная часть Донецкой области остались без сотовой связи одного из трех операторов. Речь идет о совершенных целенаправленных диверсиях в:

Славянске по улице Карпинского и Возрождения, 1;

Краматорске по улице Клубная, 17;

Лисичанске по улице Владимира Сосюры.

Граждане не могли вызвать скорую помощь, полицию или просто нормально общаться с родными и друзьями. Благодаря быстрой работе ремонтников, связь была восстановлена еще до утра,

– заявил Геращенко.

Он также объяснил, что диверсии на объектах связи будут и дальше, ведь это часть плана России по дестабилизации ситуации в Украине. Геращенко добавил, что:

правоохранители возбудили уголовные дела по факту вмешательства в работу оператора мобильной связи;

проводят первоочередные следственно-розыскные действия;

операторам нужно быть наготове и вместе со стражами порядка документировать преступления, чтобы как можно быстрее их раскрыть.

Связь компания возобновила сразу ночью / Фото из телеграм-канала Антона Геращенко

Кратко о последних атаках в Украине

15 февраля прошла масштабная DDoS-атака на банковский сектор, официальные сайты органов власти, энергетический блок, а также портал "Дия".

К счастью, по словам главы Минцифра Михаила Федорова, ее удалось отбить.

На следующий день, 16 февраля, в СНБО заявили, что кибератака в Украине была информационно-психологической. Она не нанесла экономического ущерба, а злоумышленники осуществили ее ради влияния на население.

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