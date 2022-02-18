Люди повідомили, що збої у роботі були в ніч з 17 на 18 лютого. Причину у компанії вже назвали. У коментарі 24 каналу пояснили, що це був акт вандалізму.

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Vodafone не працював на Донбасі

Прессекретарка Vodafone Україна Вікторія Павловська розповіла, що справді вночі (мовиться про ніч з 17 на 18 лютого – 24 канал) була нетривала відсутність зв'язку на частині базових станцій у Донецькій та Луганській області.

Мережі не було через обрив волоконно-оптичної лінії передачі (ВОЛЗ).

Причина – акт вандалізму. Зв'язок вночі відновили шляхом перемаршрутизації трафіку. До ранку завершили ремонт лінії,

– заявили у компанії.



Зв'язок на Донбасі у користувачів Vodafone зник через пошкодження / Фото з телеграму Антона Геращенка

Ба більше, про інцидент у телеграмі написав радник голови МВС Антон Геращенко. Він пояснив, що на декілька годин значна частина Луганської області і північна частина Донецької області залишилась без стільникового зв'язку одного з трьох операторів. Мовиться про скоєні цілеспрямовані диверсії в:

Слов'янську по вулиці Карпинського та Відродження, 1;

Краматорську по вулиці Клубна, 17;

Лисичанську по вулиці Володимра Сосюри.

Громадяни не могли викликати швидку допомогу, поліцію чи просто нормально спілкуватись з рідними та друзями. Дякуючи швидкій роботі ремонтників, зв'язок був відновлений ще до ранку,

– заявив Геращенко.

Він також пояснив, що диверсії на об'єктах зв'язку будуть й надалі, адже це частина плану Росії по дестабілізації ситуації в Україні. Геращенко додав, що:

правохоронці відкрили кримінальні справи за фактом втручання в роботу оператора мобільного зв'язку;

проводять першочергові слідчо-розшукові дії;

операторам треба бути напоготові і разом з правоохоронцями документувати злочини, щоб якомога швидше їх розкрити.

Зв'язок компанія відновила одразу вночі / Фото з телеграму Антона Геращенка

Коротко про останні атаки в Україні

15 лютого відбулась масштабна DDoS-атака на банківський сектор, офіційні сайти органів влади, енергетичний блок, а також портал "Дія".

На щастя, за словами очільника Мінцифри Михайла Федорова її вдалось відбити.

Наступного дня, 16 лютого, у РНБО заявили, що кібератака на Україну була інформаційно-психологічною. Вона не завдала економічної шкоди, натомість зловмисники здійснили її заради впливу на населення.

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