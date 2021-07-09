На Донбассе от пули оккупанта погиб украинский защитник

За сутки 8 июля российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов 1 военный погиб, еще 1 – получил ранения.

Боевики не прекращают бить в сторону украинских позиций, нарушая все договоренности о тишине.

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На фронте есть погибший и раненый

Вследствие вражеских обстрелов 8 июля 1 военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью. Кроме того, еще 1 украинский боец ​​получил пулевое ранение. Состояние здоровья воина – удовлетворительное.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Где и из какого оружия били войска оккупантов 8 июля

возле Опытного враг обстреливал позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов,

вблизи Новозвановки – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,

недалеко от Невельского и Причепиловки – из минометов 120-го калибра,

возле Песков – из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,

вблизи Марьинки – из стрелкового оружия,

недалеко от Крымского – из минометов 120-го и 82-го калибров,

возле Водяного, что на Приазовье – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ситуация с начала суток 9 июля

Российские наемники по состоянию на 07:00 уже успели 4 раза нарушить перемирие.

вблизи Зайцево противник обстрелял позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов,

возле Невельского – из артиллерии калибра 122 миллиметра,

недалеко от Новотошковского – из минометов 120-го и 82-го калибров,

в направлении Песков – из минометов 120-го калибра.

Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала