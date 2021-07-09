На Донбассе от пули оккупанта погиб украинский защитник
Источник:штаб ООС
За сутки 8 июля российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов 1 военный погиб, еще 1 – получил ранения.
Боевики не прекращают бить в сторону украинских позиций, нарушая все договоренности о тишине.
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На фронте есть погибший и раненый
Вследствие вражеских обстрелов 8 июля 1 военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью. Кроме того, еще 1 украинский боец получил пулевое ранение. Состояние здоровья воина – удовлетворительное.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Где и из какого оружия били войска оккупантов 8 июля
- возле Опытного враг обстреливал позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов,
- вблизи Новозвановки – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,
- недалеко от Невельского и Причепиловки – из минометов 120-го калибра,
- возле Песков – из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,
- вблизи Марьинки – из стрелкового оружия,
- недалеко от Крымского – из минометов 120-го и 82-го калибров,
- возле Водяного, что на Приазовье – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Ситуация с начала суток 9 июля
Российские наемники по состоянию на 07:00 уже успели 4 раза нарушить перемирие.
- вблизи Зайцево противник обстрелял позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов,
- возле Невельского – из артиллерии калибра 122 миллиметра,
- недалеко от Новотошковского – из минометов 120-го и 82-го калибров,
- в направлении Песков – из минометов 120-го калибра.
Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет.